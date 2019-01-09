Son Dakika Haberleri: Almanya'da Üç Havaalanında Yarın Grev Var

Almanya'da Üç Havaalanında Yarın Grev Var

54 dakika önce

STUTTGART, Düsseldorf ve Köln/Bonn Havaalanları'nda perşembe günü sabah saatlerinden itibaren güvenlik görevlileri iş bırakacak.

Almanya'da Üç Havaalanında Yarın Grev Var, System.String[]
STUTTGART, Düsseldorf ve Köln/Bonn Havaalanları'nda perşembe günü sabah saatlerinden itibaren güvenlik görevlileri iş bırakacak. Üç havaalanında uyarı grevi nedeniyle çok sayıda uçuşun iptal edilmesi bekleniyor. Stuttgart Havaalanı'nda uyarı grevi sabah erken saatlerde başlayacak. Köln/Bonn ve Düsseldorf Havaalanlarında ise gece yarısından itibaren iş bırakılacak.

Ver.di'nin çağrısıyla pazartesi günü Berlin'deki iki havaalanında güvenlik personeli 4 saat iş bırakmıştı. Bu süre içinde yaklaşık 60 uçuş iptal edilmişti.





BASKI KURMAK İSTEMİŞTİ

Sendika, Berlin'deki uyarı greviyle işverene taleplerinde ne kadar ciddi olduğu mesajını verip, baskı kurmayı hedeflemişti. Ancak işveren temsilcileri sendikanın bu uyarısını ciddiye almamıştı. Uzun zamandır başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde masaya oturan ver.di temsilcileri, çalışanlar için 20 Euro saat ücreti talep ediyor. İşveren temsilcileri ise bu talebi 'kabul edilemez' buluyor. Toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Taraflar 23 Ocak'ta yeniden masaya oturacak. Bu buluşmada da bir sonuç elde edilemezse, ver.di'nin ülke genelinde ve daha uzun süreli grev çağrısı yapması bekleniyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:50 

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