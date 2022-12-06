Almanya'da virüs salgını nedeniyle çocuk hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doldu - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da virüs salgını nedeniyle çocuk hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doldu

06.12.2022 17:26
Almanya'da virüs salgını nedeniyle çocuk hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doldu

Almanya'da RVS virüsü salgını nedeniyle birçok çocuk hastanesinin yoğum bakım ünitelerinin kapasitelerinin dolduğu bildirildi.

Almanya'da RVS virüsü salgını nedeniyle birçok çocuk hastanesinin yoğum bakım ünitelerinin kapasitelerinin dolduğu bildirildi.

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneğinden (DIVI) yapılan açıklamada, ülkedeki çocuk bakım ünitelerine ilişkin "felaket bir durum yaşanıyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, salgın nedeniyle çocuk hastanelerinin yoğum bakım ünitelerinde yaşanan yoğunluktan dolayı hastaların 100 kilometreden daha uzak başka hastanelere nakledildiği, bazı acil durumda ameliyat edilmesi gereken çocukların üç gün bekletilmek zorunda kalındığı belirtildi.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) yayımladığı raporda, yaşanan yoğunluğun önümüzdeki haftalarda daha da artmasının beklendiğini kaydetti.

Pediatrik yoğun bakım uzmanı doktor Michael Sasse ise "Çocuklar artık onlara bakamadığımız için ölüyor." açıklamasında bulundu.

Hastanelerin yoğun bakım servislerinde zaten bir yoğunluk yaşandığını belirten uzmanlar, RVS virüsü salgını nedeniyle bu yoğunluğun aşırı şekilde arttığı, bazı hastanelerin maksimum hasta sayısına ulaştığını kaydetti.

Yaşanan salgın ve hastanelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı federal eyaletlerin birlikte çalışarak bu sorunla mücadele ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Almanya'da bıçaklı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki Türk çocuğu hayatını kaybetti Almanya'da bıçaklı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki Türk çocuğu hayatını kaybetti Polonya'dan Almanya'ya 'İkinci Dünya Savaşı tazminatı' için diyalog çağrısı Polonya'dan Almanya'ya 'İkinci Dünya Savaşı tazminatı' için diyalog çağrısı

Almanya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da virüs salgını nedeniyle çocuk hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:13 Galatasaray genç yıldızıyla sözleşme yeniledi! Dursun Özbek'in açıklaması dikkat çekti
18:32 Tecrübeli hoca Şenol Güneş'ten "Ronaldo boşta alır mısınız?" sorusuna şaşırtan cevap: Neymar'ı isterim
17:52 İYİ Partili vekili yumrukla yaralayan AK Partili isim konuştu: Özür dilemeyeceğim
17:30 Tartışmanın fitilini ateşleyen 2 kelime! Meclisteki yumruklu kavga nasıl başladı?
17:25 Kendisinden 52 yaş küçük kızı kaçırdığı öne sürülen muskacı hocadan olay sözler: 10 yıldır erkek değilim
17:19 Ünlü spikerden yıllar sonra gelen itiraf: Kameraları Volkan ve Sabri'nin üstüne bilerek gönderiyorduk
17:14 Meclis'teki kavgada yaralanıp yoğun bakıma alınan İYİ Partili Örs'ün hayati tehlikesi sürüyor
16:52 "Yeni araçlarımız geldi" şifresiyle kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete üyeleri tutuklandı
16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon mesajı: Gereken tedbir neyse aldık, alıyoruz, alacağız
16:24 Ay-Yıldızlıların EURO 2024 elemeleri mart ayı programı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2022 20:04:37. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da virüs salgını nedeniyle çocuk hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement