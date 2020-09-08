Alpay'dan, Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü'ne ziyaret - Son Dakika

Birevim Elazığ İl Özel İdare Spor Kulüp Başkanı Mustafa Alpay, Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi takımlarından Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü'ne ziyarette bulundu.

Ziyarette, takım oyuncuları ve kulüp başkanı ve antrenör İsmail Bayraktar ile bir araya gelen Alpay, yeni sezonda süper ligde mücadele edecek takıma başarılar diledi.

Alpay, yaptığı açıklamada, kentte spor olanaklarının artması ile birlikte çocukların ve gençlerin spor yaptıkça Elazığ'dan çok başarılı sporcuların çıkacağına inandığı belirtti.

Bunun için sportif faaliyetlerin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Alpay, "Sayın Valimiz Erkaya Yırık'ın spora olan sevgisi, Elazığ'da sporun gelişmesi noktasında çok önemli. Takımızın başkanı İsmail Bayraktar'a ve takımımıza olan inancım tam. Kızlarımızı yürekten kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Bayraktar ise yeni sezonda Kadınlar Süper Lig'inde mücadele edecekleri için takım olarak büyük heyecan yaşadıklarını, başarılı bir sezon geçirmek için sonuna canla başla mücadele edeceklerini kaydetti.