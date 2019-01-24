Alpet satın alma ile büyümek istiyor
23 dakika önce
Alpet CEO'su Ali Murat Yeşilyurt, bu yıl bayi sayısını 450'ye yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek "Hatta birleşme ya da satın alma imkanlarına bakıyoruz.
Alpet CEO
'su Ali Murat Yeşilyurt
, bu yıl bayi sayısını 450'ye yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek "Hatta birleşme ya da satın alma imkanlarına bakıyoruz. Makul bir şirketle birleşip daha üst sıralara tırmanmaya çalışacağız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:04
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