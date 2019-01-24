Son Dakika Haberleri: Alpet satın alma ile büyümek istiyor

Alpet satın alma ile büyümek istiyor

23 dakika önce

Alpet CEO'su Ali Murat Yeşilyurt, bu yıl bayi sayısını 450'ye yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek "Hatta birleşme ya da satın alma imkanlarına bakıyoruz.

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Alpet CEO'su Ali Murat Yeşilyurt, bu yıl bayi sayısını 450'ye yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek "Hatta birleşme ya da satın alma imkanlarına bakıyoruz. Makul bir şirketle birleşip daha üst sıralara tırmanmaya çalışacağız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:04 

Yeşilyurt, Ali Murat, CEO, Ekonomi
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