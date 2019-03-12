Altay'da Savunma Değişiyor
1 saat önce
Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilerek 4 haftalık galibiyet serisi sona eren Altay'da pazar günü iç sahada oynanacak Kardemir Karabükspor maçı öncesi teknik heyet savunmada zorunlu değişime gidecek.
Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Gençlerbirliği
'ne 1-0 yenilerek 4 haftalık galibiyet serisi sona eren Altay
'da pazar günü iç sahada oynanacak Kardemir Karabükspor
maçı öncesi teknik heyet savunmada zorunlu değişime gidecek. İzmir
ekibinde sarı kart cezalısı durumuna düşen stoper Gençer'in yokluğunda son haftalarda yedek soyunan İbrahim Öztürk
görev alacak. Yine sarı kart cezalısı olan sol bek Özgür'ün yerine ise Serkan
forma giyecek. Son sırada yer alan Karabükspor'u mağlup ederek yeniden çıkışa geçmeyi hedefleyen siyah-beyazlılarda teknik heyet oyunculara, "Rakibi küçümsemeyin" uyarısında bulundu. Altay sezonun ilk yarısında deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup etmişti.
HEDEF 10 BİN KART
Altay yönetimi taraftarın Passolig kartı sayısının arttırılması için harekete geçti. "Passolig al, Passolig aldır" kampanyası başlattıklarını dile getiren Başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Tribün desteğine büyük ihtiyaç duyuyoruz. Bu çalışma, Altay Sosyal Dayanışma Derneği ve Altay Vakfı'nın desteğiyle genişleyecek. Şu an 6 bin olan Passolig sayımızı sezon sonuna kadar 10 bine taşımak istiyoruz. Öncelikle gençlerimizin Passolig sayısını arttıracağız. Camiamızın kampanyaya üst düzeyde destek vereceğine eminiz" dedi.
- İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:43 Kaynak: DHA
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