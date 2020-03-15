Altay deplasmanda 1'e abone - Son Dakika
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Altay deplasmanda 1'e abone

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de 28'inci haftada konuk olduğu Play-Off yarışındaki rakiplerinden Fatih Karagümrük'le 90+7'nci dakikada Paixao'nun kafa vuruşundan bulduğu golle 2-2 berabere kalan Altay, bu sezon 14'üncü dış saha maçında 7'nci beraberliğini aldı.

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TFF 1'inci Lig'de 28'inci haftada konuk olduğu Play-Off yarışındaki rakiplerinden Fatih Karagümrük'le 90+7'nci dakikada Paixao'nun kafa vuruşundan bulduğu golle 2-2 berabere kalan Altay, bu sezon 14'üncü dış saha maçında 7'nci beraberliğini aldı. Son 6 deplasman maçında galibiyet yüzü göremeyen siyah-beyazlılar, son 3 dış saha sınavında Bursaspor, Ekol Göz Menemenspor ve Fatih Karagümrük'le yenişemeyerek 6 puan kaybetti. Karagümrük önünde 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen İzmir temsilcisi, 1 puanı son anda kurtararak ilk 6 iddiasını sürdürmenin sevincini yaşadı. Karagümrük filelerini 48'inci dakikada havalandırarak siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşayan orta saha oyuncusu Kerim Avcı'nın sakatlanması keyifleri kaçırdı. Maçın son bölümünde sağ dizine aldığı darbe sonrası sahayı takım arkadaşlarının yardımıyla terk eden gurbetçi futbolcunun durumu çekilecek MR sonrası netleşecek. Altay'da iç sahada oynanacak Akhisarspor maçı öncesi forvet Yaser sarı kart cezalısı durumuna düştü. İzmir ekibinde devre arasında transfer edilen Segbefia ilk kez forma giydi. Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Portekizli santrfor Paixao, toplam gol sayısını 17'ye çıkardı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:16 Kaynak: DHA
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