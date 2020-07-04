Altay deplasmanda Adana Demirspor'a karşı - Son Dakika

Altay deplasmanda Adana Demirspor'a karşı

Ligde 7. sırada yer alan 50 puanlı İzmir ekibi, 54 puanı bulunan zirve takipçisi Adana Demirspor karşısında sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak.

Ligde 7. sırada yer alan 50 puanlı İzmir ekibi, 54 puanı bulunan zirve takipçisi Adana Demirspor karşısında sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek. Siyah-beyazlılar, sahadan zaferle ayrılması durumunda hem Play-Off hem de ilk 2 yarışından kopmayacak. Altay, sahadan eli boş ayrılması halinde yarışta psikolojik olarak havlu atacak.

Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini ekledi! Transparan paylaşımına beğeni yağıyor
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol attı


Altay, sezonun ilk yarısında Menemen İlçe Stadı'nda İbrahim Öztürk'ün golüyle 1-0 mağlup ettiği Adana Demirspor'u deplasmanda da yenerek ikili averaj avantajını korumayı hedefliyor. İzmir temsilcisi, ligin en skorer ekibi olan dişli rakibinin 4 maçlık galibiyet serisine son vermeye çalışacak. İç sahada oynadığı son 7 maçı kazanarak 21 puan toplayan Altay, deplasmandaki kötü gidişe son vermeyi planlıyor. Sezonun ikinci yarısında dış sahada 3 puanı bir arada göremeyen siyah-beyazlı takım, gurbette çıktığı 7 maçta 5 beraberlik, 2 yenilgi alarak 16 puan kaybetti. Altay'da sarı kart sınırında yer alan Tatos, Yılmaz, Doğa ve Murat kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.


YALÇIN KOŞUKAVAK CEZALI


Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, cezalı olması nedeniyle takımının başında yer alamayacak. Eskişehirspor deplasmanında rakip takım yöneticisine yaptığı sportmenliğe aykırı hareket ve hakaret nedeniyle 3 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı alan teknik patron Koşukavak, Osmanlıspor maçından sonra Adana Demirspor randevusunda da tribünde yer alacak. Kırmızı kart cezası biten Kappel ile sarı kart cezaları sona eren Abdülkerim ve Abdülhamit forma giyebilecek. Eskişehir'de cezalı olduğu halde akredite alana girerek Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve Osmanlıspor'a karşı görev yapamayan Özgür bu kez oynayabilecek.


ALTAY MUHTEMEL 11


Cihan - Erhan, Abdülhamit, Abdülkerim, Özgür, Yılmaz, Putsila, Kappel, Kerim, Tatos, Paixao


Fatih Terim Stadı, Adana Demirspor, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 17:35 

Son Dakika Spor Altay deplasmanda Adana Demirspor'a karşı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

16:57 Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş 16:46 İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar! 17 ilçe sular altında kalacak 15:53 Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı 15:29 Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 15:25 Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı 15:07 Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 11:53 En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar 11:23 Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:13 Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı 04:18 Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
23:24
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini ekledi! Transparan paylaşımına beğeni yağıyor
21:58
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol attı
21:57
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
21:41
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
20:43
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
20:21
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
20:11
ABD'de göstericilerin üzerine araç süren saldırgan, 2 kadını yaraladı
19:33
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 23:44:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altay deplasmanda Adana Demirspor'a karşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]