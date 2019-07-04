Son Dakika Haberleri: Altay Ferhat'ı Samsun'a kaptırdı
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Altay Ferhat'ı Samsun'a kaptırdı

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da sözleşmesi sona eren ön libero Ferhat Çulcuoğlu, yeni sezon öncesi 2'nci Lig takımlarından Yılport Samsunspor'la anlaştı.

Altay Ferhat'ı Samsun'a kaptırdı, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da sözleşmesi sona eren ön libero Ferhat Çulcuoğlu, yeni sezon öncesi 2'nci Lig takımlarından Yılport Samsunspor'la anlaştı.
Siyah-beyazlı yönetimin yeniden anlaşmak istediği tecrübeli futbolcu daha cazip bir teklif sunan Samsunspor'un yolunu tuttu. İzmir ekibine 2017-18 sezonu öncesi Ankaragücü'nden transfer olan Ferhat, siyah-beyazlı formayla 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşadı. Geçen sezon 1'inci Lig'de 29 karşılaşmada kupada ise 2 maçta görev alan 32 yaşındaki futbolcu, ligde 2 kez rakip fileleri sarstı. Transfer yasağı bulunan ve henüz takviye yapamayan Altay, bir oyuncusunu daha kaybetti.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:27 Kaynak: DHA
Samsunspor, Altay, Spor
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