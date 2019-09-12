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Altıeylül'de sinema nostaljisi yaşandı

1 saat önce

Altıeylül ilçesinde Açık Hava Sinema Günleri başladı.

Altıeylül'de sinema nostaljisi yaşandı, System.String[]

Altıeylül ilçesinde Açık Hava Sinema Günleri başladı. 'Tıpkı eskisi gibi' sloganıyla başlayan etkinliğin ilk gününde Selvi Boylum Al Yazmalım filmi ile nostalji yaşandı.


Altıeylül Belediyesi'nin düzenlediği Kurtuluş Haftası kutlamaları devam ediyor. Bahçelievler Asuva Park yanında bulunan alanda kurulan açık hava sinemasında vatandaşlar ikram edilen patlamış mısır ve gazoz eşliğinde her akşam 21.00 itibariyle sinema nostaljisi yaşayacak. Tıpkı eskisi gibi sloganıyla başlayan etkinlikte izleyicilere nostaljik film bileti de veriliyor. Türk sinema tarihinin unutulmaz Yeşil Çam filmlerinin sahneye konulduğu açık hava sinemasının ilk akşamında, Atıf Yılmaz tarafından yönetilen, baş rollerinde Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın oynadığı, 1977 tarihli Selvi Boylum Al Yazmalım filmi gösterildi. Etkinliğe eşi Cemile Avcı ile birlikte katılan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Renkli anların yaşandığı ve samimi ortamda gerçekleşen etkinliğe her yaş gurubundan yaklaşık 2 bin kişi katıldı.


Etkinliğin ikinci günü 12 Eylül Perşembe akşamı Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı 1976 yapımlı Hababam Sınıfı Uyanıyor, üçüncü günü 13 Eylül Cuma akşamı Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı 1977 yapımlı Gülen Gözler filmi vatandaşlar ile buluşuyor. 14 Eylül cumartesi akşamı yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan, 1976 yılı yapımı Süt Kardeşler gösterimde olacak. Altıeylül Açık Hava Sinema günleri, 15 Eylül Pazar akşamı yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı 1978 yapımı Neşeli Günler filmi ile final yapacak. - BALIKESİR

Altıeylül, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:49 Kaynak: İHA
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