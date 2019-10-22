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Altın Portakal'da geri sayım

10 dakika önce

Türkiye'nin en uzun soluklu sinema etkinliği "Antalya Altın Portakal Film Festivali", 26 Ekim'de kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Altın Portakal'da geri sayım, System.String[]

Türkiye'nin en uzun soluklu sinema etkinliği "Antalya Altın Portakal Film Festivali", 26 Ekim'de kortej yürüyüşüyle başlayacak.


Festivalin açılış töreninde, sinema sanatçıları Selma Güneri ve Ahmet Mekin'e onur ödülleri, oyuncu Can Kolukısa'ya da Yıldırım Önal Anı Ödülü verilecek.


Antalya Kültür Merkezi'ndeki Aspendos ve Perge salonları ile Migros AVM'deki sinemanın 6'ncı ve 7'nci salonlarında 29 ülkeden, 69 yönetmenin toplam 66 filmi gösterilecek.


Yönetmenliğini, senarist ve yönetmen Ahmet Boyacıoğlu'nun üstlendiği festivalin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum'un yönetmenliğini ise Olena Yershova Yıldız yürütüyor. Dereceye giren film, yönetmen ve oyunculara 1 milyon 437 bin 500 lira ödül verilecek.

Film Festivali, Antalya, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:59 
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