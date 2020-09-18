Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, Karapürçek Bisiklet Parkı'nda çocuklarla bir araya gelerek bisiklet sürdü.

Altındağ'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri başladı. Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine katılımcı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Balcı "Altındağ Belediyesi olarak hafta boyunca bu yıl için belirlenen 'Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik' temasına dikkati çekeceğiz" dedi.

"Hareketliliğe teşvik etmemiz gerekiyor"

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Başkan Balcı, "Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan bir girişim. Bu girişim, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik ediyor. Biz Altındağ Belediyesi olarak yerel yönetimlerin vatandaşların sorunlarına doğrudan temas eden kurumlar olduğunun bilincindeyiz ve bu sorunların çözümünde belediyelere önemli görevler düştüğünün farkındayız. Bu nedenle göreve geldiğimiz günden itibaren Altındağ'a daha fazla yürüyüş yolu ve daha fazla yeşil alan kazandırmak için çalışıyoruz. Yaşadığımız bölgelere, daha fazla spor alanı ve bisiklet yolları kazandırmak için de projeler geliştiriyoruz. Çocuklarımızı günlük yaşamlarında hareketliliğe teşvik edecek oyun ve yeşil alanları çoğaltmak ve bunu bir yaşam standardı haline getirmek için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Hareket etmenin ve bisiklet kullanımının önemine de dikkati çeken Balcı, "Yapılan araştırmalara göre düzenli olarak bisiklete binen bir kişi binmeyen kişiye göre 2 yıl daha uzun yaşıyor. Günde 25 dakika yürüyen bir kişi ise yürümeyen bir kişiye göre 7 yıl daha fazla yaşıyor. Hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme alışkanları ciddi sorunları da beraberinde getiriyor. Sportif faaliyetler ve sağlıklı beslenme ise insanın yaşam kalitesini çok olumlu etkiliyor" şeklinde konuştu.

Başkan Balcı daha sonra Altındağlı çocuklarla birlikte bisiklete bindi. Bisiklete binmenin sağlık için olduğu kadar doğa için de faydalı olduğunu vurgulayan Balcı, çocuklara daha fazla bisiklet kullanmayı tavsiye etti.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik" konulu Grafiti Tasarım Yarışması da sonuçlandı. Oldukça fazla sayıda katılımın olduğu yarışmanın kazananları belli oldu. Yarışmanın üçüncüsü Ayşe Çeken olurken, ikincilik Aybike Fındık'ın oldu. Şampiyonluk kürsüsüne ise Tevfik Buğra Eldeniz yerleşti. Leyla Betül Gedik ise mansiyon ödülünün sahibi olmaya hak kazandı. Dereceye girenler ödüllerini Altındağ Belediye Başkanı Balcı'nın elinden aldı. Karapürçek Bisiklet Parkı'nda düzenlenen törenle ödüllerini alan gençlerin sevincine ortak olan Başkan Balcı, "Bu gençlerimize çok güveniyorum. İçlerinde çok özel bir yetenek var. Çok daha güzel işler başaracaklarına inanıyorum. Hepsini tebrik ediyorum" dedi. - ANKARA