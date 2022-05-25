Altının gram fiyatı 975 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı 975 liradan işlem görüyor

25.05.2022 12:12

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, güne 975 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.569 lira, Cumhuriyet altını da 6.500 liradan alıcı buluyor.

Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,8 artışla 966,2 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla 975 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.569 lira, Cumhuriyet altını da 6.500 liradan satılıyor. Dün yükseliş eğilimini üst üste 5'inci işlem gününe taşıyarak günü yüzde 0,7 artışla 1.866,6 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,5 azalışla 1.858 dolardan işlem görüyor. Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin gündemdeki yerini koruduğunu belirterek, küresel piyasalarda oynaklığın devam ettiğini söyledi.

PİYASALARDAKİ SON DURUM

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağında kalmaya devam ederken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının belirsiz etkileri, Ukrayna'daki savaş ve devam eden arz kısıtlamalarına işaret ederek, Fed'in sıkılaşma politikasında dikkatli davranması gerektiğini vurguladı. ABD'de dün açıklanan verilere göre yeni konut satışları, konut fiyatları ve kredi faiz oranlarındaki artışın etkisiyle nisanda aylık yüzde 16,6 azaldı ve 591 binle Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bugün Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yanı sıra Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini aktaran analistler, ayrıca merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti. Analistler, bugün veri gündeminde ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Finans Altının gram fiyatı 975 liradan işlem görüyor - Son Dakika


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