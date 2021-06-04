Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 521 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 520 bin 500 lirayı, en yüksek ise 525 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalarak 521 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 425 milyon 634 bin 747,35 lira, işlem miktarı ise 816,63 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 442 milyon 875 bin 640,80 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Nil Kıymetli Madenler, Halkbank, şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 526.000,00 1.889,60 En Düşük 520.500,00 1.868,55 En Yüksek 525.900,00 1.876,00 Kapanış 521.500,00 1.869,20 Ağırlıklı Ortalama 523.704,25 Toplam İşlem Hacmi (TL) 425.634.747,35 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 816,63 Toplam İşlem Adedi 34

Son Dakika

Hırsızlar Neymar'ı darp edip ayakkabılarını çaldı! O anlar saniye saniye kamerada

İçişleri Bakanlığı Europol Daire Başkanlığı Sedat Peker sorusuna cevap verdi: Soruşturmalar devam ederken bilgi veremiyoruz

Gece gündüz kaçabiliyorum! 12 kez cezaevinden kaçan adam TV kanalına konuştu

'Haklıydık Kazandık' etiketi! Fenerbahçeliler sosyal medyayı altüst etti

Rebrov, Ferencvaros'tan istifa etti! Başarılı teknik direktörün adı Fenerbahçe ile anılıyor

8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım?

Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi!

Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı