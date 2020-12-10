Altınkemer-Ereğli sahili yeni yaz sezonuna hazır olacak - Son Dakika

Altınkemer-Ereğli sahili yeni yaz sezonuna hazır olacak

10.12.2020 13:53
Altınkemer-Ereğli sahili yeni yaz sezonuna hazır olacak, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Karamürsel İlçesi Altınkemer-Ereğli arası sahil düzenleme çalışmasının yaz aylarına doğru tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Karamürsel İlçesi Altınkemer-Ereğli arası sahil düzenleme çalışmasının yaz aylarına doğru tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Karamürsel Altınkemer ile Ereğli arası sahil düzenleme projesinin çalışmalarını yerinde denetledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Cenan Turan'ın yanı sıra teknik ekibin de hazır bulunduğu inceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, "Gerçekleştirdiğimiz çalışma bittiği zaman 12 kilometre boyunca kesintisiz bir sahil bandı oluşmuş olacak. Bisikletini alan vatandaşlarımız bir uçtan öbür uca keyifle bisikletlerini sürebilecek, yürüyüşlerini gerçekleştirebilecek" dedi.

Büyükakın, "Bisiklet ve yürüyüş yollarının olduğu, aydınlatmanın güzel bir şekilde yapıldığı, peyzajıyla birlikte çocuklarımız için özel hazırlanmış alanların hayata geçirileceği çok güzel bir projeyi Karamürsel'e kazandırıyoruz. Bu sahil düzenlememizi yaza doğru bitirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda Ereğli sahilinde yaptığımız çalışma ile plajda kum tutma kapasitesini artırıyoruz. Bu sayede plajın genişlemesi de söz konusu olacak. Yaz sezonu geldiğinde çok daha güzel bir Karamürsel ve Ereğli sahiliyle vatandaşlarımızı buluşturmuş olacağız. Karamürsel Altınkemer ile Ereğli arası sahil düzenleme projemizle halkımızın yaşamına güzellik katacağız. İnsanımızın burada vakit geçirdiğinde huzur ve mutlu olacağı bu sahil şeridini şehrimize kazandıran ve emeklerini ortaya koyan çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. Hep birlikte Karamürsel'imize yakışan güzel bir eser daha kazandırıyoruz" diye konuştu.

Sahili boydan boya olabildiğince kuşatmak istediklerini bunun da kendileri açısından bir vizyon olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, "Kentimizi bir uçtan öbür uca yürünebilir bir hale getirmek istiyoruz. Belli birkaç noktada askeri alanların olduğu, fabrikaların, limanların olduğu noktalarda bunu yapmak mümkün değil ama geri kalan tüm noktalarda vatandaşlarımızı sahilde buluşturacak ve onları sahilin keyfini en güzel şekilde çıkaracak imkanlara kavuşturmak istiyoruz. Adımlarımızı da bu hedef doğrultusunda atıyoruz. Vatandaşlarımız deniz ve körfez ile buluşmanın daha fazla keyfini yaşayacak. Bu sahil düzenleme projemizde 5 buçuk kilometre yürüyüş yolu ve 5 buçuk kilometre bisiklet yolu yapıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın kullanımı için 7 bin metrekare aktif parkı da Karamürsel'imize kazandırmış olacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - KOCAELİ

Altınkemer-Ereğli sahili yeni yaz sezonuna hazır olacak
Altınkemer-Ereğli sahili yeni yaz sezonuna hazır olacak

Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Karamürsel, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altınkemer-Ereğli sahili yeni yaz sezonuna hazır olacak - Son Dakika


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