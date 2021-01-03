Altınordu, ligin ilk yarısını iyi bitiremedi

TFF 1. Lig'de 11. haftayı lider geçtikten sonra çıktığı 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Altınordu, ligin ilk devresini 28 puanla tamamladı.

Sezona Menemenspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle başlayan Altınordu, başarılı sonuçlara imza attığı ligde 11. haftada 23 puanla liderliğe yükseldi. İlk 11 haftada sadece 2 yenilgisi bulunan İzmir temsilcisi, son 6 karşılaşmada ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

İlk yarıyı 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgiyle tamamlayan Altınordu, bu maçlarda 22 gol atıp, kalesinde 22 gol gördü.

İzmir temsilcisi, iç sahada 8 maçta 16 puan, deplasmandaki 9 müsabakada ise 12 puan topladı.

Toplam 32 futbolcu forma giydi

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun 32 farklı isme şans verdiği Altınordu'da kaleci Erhan Erentürk ile Sinan Osmanoğlu tüm maçlarda forma giydi.

İzmir temsilcisinde en golcü isimler 5 gole imza atan Ahmet İlhan Özek ile 4 gol kaydeden Metehan Mimaroğlu oldu.

Toplam 33 sarı ve 3 kırmızı kartla cezalandırılan Altınordu'da Ahmet İlhan Özek, Kahraman Demirtaş ve Sami Satılmış takımlarını eksik bıraktı.