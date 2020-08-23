Altıntaş Zafer OSB, elektrik ve doğal gaza kavuşuyor - Son Dakika

Altıntaş Zafer OSB'nin doğal gaz ve enerji nakil hattı ihaleleri yapıldı. 9 milyon 800 bin TL bedelli altyapı çalışmalarının 2020 yılı içerisinde tamamlanarak yatırımcıların istifadesine sunulmasının hedeflendiği bildirildi.

Kuruluş süreci 2017'de tamamlanan ve biran önce faaliyete geçmesi için altyapı çalışmaları hızla sürdürülen Kütahya Altıntaş Zafer OSB'de doğalgaz borusu alım, doğal gaz hattı ve enerji nakil hattı ihale süreci tamamlandı. Açık teklif usulü gerçekleştirilen ihalelere 16 firmanın teklif sunduğu, ihalelerin toplam 9 milyon 800 bin TL bedel ile sonlandığı açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Doğal gaz hattı, 9 bin 360 mt 8 doğal gaz hattı borusu alımı, 2 adet pig istasyonu ve takeoff bağlantısı yapım işi 2020 yılının Eylül ayında başlayacak. Zafer Organize Sanayi Bölgesi - Altıntaş arası 14 kilometre 116 adet direk ile 2 (3x477 MCM) enerji nakil hattının yapımı ise Ağustos ayında başlatılacak. Çalışmaların 2020 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor. Kütahya'daki OSB'lerin fiili olarak dolmasıyla birlikte yatırımcılara uygun yatırım yeri temini için kurulan Altıntaş Zafer OSB, büyük ulaşım ve altyapı projelerinin kesişim noktasında yer alması, yatırım alanı büyüklüğü ve Kütahya'nın istihdam avantajları ve teşvikler yönünden sanayi yatırımları için önemli bir cazibe merkezi konumunda bulunuyor" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA