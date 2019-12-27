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Amadeus oyununun afiş çekimi 10 saat sürdü
6 saat önce
Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliğiyle 11 Ocak 'ta UNIQ İstanbul'da prömiyerini gerçekleştirecek 'Amadeus'un provaları, devam ediyor.
Çolpan İlhan& Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliğiyle 11 Ocak 'ta UNIQ İstanbul'da prömiyerini gerçekleştirecek 'Amadeus'un provaları, devam ediyor. Başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz'ın paylaştığı oyunun afiş çekimleri için oyuncular objektif önüne geçti. Çekimler, ön hazırlıklarıyla birlikte yaklaşık 10 saat sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:19
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