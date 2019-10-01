Son Dakika Haberleri: Amasya Acil Çağrı Hizmetleri Komisyonu Toplantısı
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Amasya Acil Çağrı Hizmetleri Komisyonu Toplantısı

46 dakika önce

Amasya'da, Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı, Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Amasya Acil Çağrı Hizmetleri Komisyonu Toplantısı, System.String[]

Amasya'da, Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı, Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Amasya Valiliğinde yapılan toplantıda, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Yeni Nesil 112 Projesi kapsamındaki çalışmalar değerlendirildi.

Vali Varol, çağrı merkezinin çalışmaları hakkında 112 Çağrı Merkezi Müdürü İbrahim Şimşek'ten bilgi aldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kazan, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız katıldı.

İçişleri Bakanlığı, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:48 Kaynak: AA
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