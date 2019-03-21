Son Dakika Haberleri: Amasya'da Araç ve İş Yerlerinden Hırsızlık İddiası

Amasya'da Araç ve İş Yerlerinden Hırsızlık İddiası

2 saat önce

Amasya'nın Suluova ilçesinde araç ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Amasya'da Araç ve İş Yerlerinden Hırsızlık İddiası, System.String[]
Amasya'nın Suluova ilçesinde araç ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 1 Eylül Mahallesi'nde fırın, market ve 2 araçtan 2 cep telefonu, 220 lira ile 15 bin liralık sigara çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, zanlıların M.T. ve E.Ş. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, Kırıkkale'de olduklarını belirledikleri şüphelilerin kaldıkları eve operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:22 Kaynak: AA

Polis, Amasya, Güncel
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