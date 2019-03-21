Amasya'da Araç ve İş Yerlerinden Hırsızlık İddiası
2 saat önce
Amasya'nın Suluova ilçesinde araç ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Amasya
'nın Suluova
ilçesinde araç ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 1 Eylül
Mahallesi'nde fırın, market ve 2 araçtan 2 cep telefonu, 220 lira ile 15 bin liralık sigara çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, zanlıların M.T. ve E.Ş. olduğunu tespit etti. Polis
ekipleri, Kırıkkale
'de olduklarını belirledikleri şüphelilerin kaldıkları eve operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:22 Kaynak: AA
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