Amasya'da karantina kuralını ihlal eden 16 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Amasya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, evde karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilen 16 kişi yurtta gözetim altına alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince salgınla mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımını önlemek amacıyla 30 Temmuz'da başlayan yurtta karantina uygulaması sürüyor.

Karara istinaden yapılan denetimlerde, karantina sürecini evde geçirmesi gerekirken bu tedbire uymadıkları tespit edilen 16 kişi, Amasya Valiliğince karantina yurdu olarak belirlenen Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Yeşilırmak Öğrenci Yurdu'nda gözetim altına alındı.

Söz konusu kişilere, ekipler tarafından 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.