Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

23.03.2022 08:38

Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Suluova'dan Oluz köyüne gitmek için yola çıkan Kadriye Aydoğdu yönetimindeki 05 ABD 813 plakalı işçi servisi Yıldızköy yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Olay yerine polis, 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı
Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı
Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

YORUMLAR
500
Hiroşima ve Nagazaki halkı, Japonya'ya ziyareti planlanan Biden'ın gelişini bekliyor Hiroşima ve Nagazaki halkı, Japonya'ya ziyareti planlanan Biden'ın gelişini bekliyor KARDAN ÜŞÜYEN KÖPEĞE, POLİSLER SAHİP ÇIKTI KARDAN ÜŞÜYEN KÖPEĞE, POLİSLER SAHİP ÇIKTI

Tam Gemi Şok Denemeleri, Suluova, Amasya, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
08:33 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü, araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti
08:12 Savaşın 28. günü: Rus savaş gemileri, Ukrayna'yı seyir füzeleriyle vurdu
07:50 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayımladı! Hafta sonu havalar ısınıyor
01:00 Motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine ise 1 lira 68 kuruş zam geldi
00:38 ABD, Rusya-Ukrayna savaşının kolay ve hızlı bitmeyeceğini açıkladı
23:57 "Dershaneye gidiyorum" diye evden ayrılan 17 yaşındaki genç kız intihar etti
23:54 Berber dükkanında saldırıya uğrayan iki arkadaştan biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı
23:46 Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu
23:02 33 yıl sonra ailesine kavuşan Vedat Alexander Schlienbecker hikayesi gündem oldu! Müge Anlı Alman basınında yer aldı
22:57 Buket Aydın, konuğu Cemal Enginyurt'un Tansu Çiller sorusuna verdiği yanıtla kahkahaya boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 08:50:54. #1.12#
SON DAKİKA: Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement