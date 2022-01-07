Amasya'nın Taşova ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıttıkları yaşlı kadını dolandıran 2 şüpheli gözaltına alındı.
Destek köyünde yaşayan N.U'yu (76), telefonla arayan ve kendisini jandarma olarak tanıtan kişiler, hırsızlık suçuna karışıldığı gerekçesiyle evdeki altınları incelemek için sivil ekip göndereceğini söyledi.
Dolandırıcıların yaklaşık 4 saat telefonda oyaladığı yaşlı kadın, eve gelen zanlılara 8 bilezik ile 50 çeyrek altınını teslim etti.
Altınları verdikten sonra dolandırıldığını anlayan N.U, durumu jandarmaya bildirdi.
Harekete geçen ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda 2 zanlıyı Samsun'un Havza ilçesinde yakaladı.
Ele geçirilen altınlar ise incelemelerin ardından N.U'ya teslim edildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Amasya'da yaşlı kadını 'altınlarını inceleyeceğiz' diye dolandıran 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika