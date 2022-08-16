Amasya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ö.Y'nin (63) kullandığı 05 FM 212 plakalı hafif ticari araç, Dörtyol köyü mevkisinde S.P. (66) idaresindeki 05 EF 516 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrildi.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki G.Y. (59), B.Ş. (62), H.Ş. (61), B.Ş. (15) ve B.Ş. (7) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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