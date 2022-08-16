Amasya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Amasya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

16.08.2022 15:54
Amasya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ö.Y'nin (63) kullandığı 05 FM 212 plakalı hafif ticari araç, Dörtyol köyü mevkisinde S.P. (66) idaresindeki 05 EF 516 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki G.Y. (59), B.Ş. (62), H.Ş. (61), B.Ş. (15) ve B.Ş. (7) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Tragger, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Amasya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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