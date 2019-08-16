Amatör takımdan videolu forma tanıtımı
1 saat önce
Kayseri amatör küme takımı Başakpınar Belediyespor yeni sezon formalarını videoyla tanıttı.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:43 Kaynak: İHA
amatör küme takımı Başakpınar
Belediyespor yeni sezon formalarını videoyla tanıttı.
Kayseri 1.Amatör Küme takımlarından Başakpınar Belediyespor yeni sezonda giyeceği formaları belli oldu. Mavi-Beyazlılar yeni sezonda giyeceği formaları yapmış olduğu videolu tanıtım ile taraftarları ile paylaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan video kısa sürede taraftardan büyük beğeni topladı. Videoyla paylaşılan mesajda ise "Yeni sezon, yeniden doğuş. İçindeki hayalin peşinden git. Çünkü hayal kuran kaybetmez" denildi. - KAYSERİ
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