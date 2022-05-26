Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinden Seydişehir'de bulunan yaylaya gelen ve kalp ağrısı şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesine başvuran Bayram Dalıç'ın yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.
Durumu ağır olan hasta için hava ambulansı talep edildi. Dalıç, ilçedeki Eti Alüminyum A.Ş'nin bahçesine inen hava ambulansına taşındı.
Daha sonra kalkan helikopter hastayı, Konya Şehir Hastanesine götürdü.
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