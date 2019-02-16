Son Dakika Haberleri: Ambulans Helikopter Sara Hastası İçin Havalandı

Ambulans Helikopter Sara Hastası İçin Havalandı

16 dakika önce

Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı bir köyde yaşayan epilepsi hastalığı nedeniyle tedavi gören ve dili boğazına kaçan 63 yaşındaki Ramazan İnan, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Ambulans Helikopter Sara Hastası İçin Havalandı, System.String[]
Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı bir köyde yaşayan epilepsi hastalığı nedeniyle tedavi gören ve dili boğazına kaçan 63 yaşındaki Ramazan İnan, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Esencik Mahallesi'nde yaşayan sara hastası İnan'ın dili boğazına kaçtı.

Hastanın yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi ancak bölgede 2 metreye ulaşan kar nedeniyle sağlık ekipleri köye ulaşamadı.

Malatya'da konuşlu bulunan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter, İnan'ın bulunduğu köye ulaştı.

Köye gelen sağlık ekipleri, vatandaşların yardımıyla hastayı evinden sedye ile taşıyarak helikopter ambulansına bindirdi. İnan, helikopter ambulansla Malatya Turgut Özal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İnan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:22 Kaynak: AA

Pütürge, Malatya, Güncel
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