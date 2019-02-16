Ambulans Helikopter Sara Hastası İçin Havalandı
16 dakika önce
Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı bir köyde yaşayan epilepsi hastalığı nedeniyle tedavi gören ve dili boğazına kaçan 63 yaşındaki Ramazan İnan, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Malatya
'nın Pütürge
ilçesine bağlı bir köyde yaşayan epilepsi hastalığı nedeniyle tedavi gören ve dili boğazına kaçan 63 yaşındaki Ramazan İnan, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Esencik Mahallesi'nde yaşayan sara hastası İnan'ın dili boğazına kaçtı.
Hastanın yakınları, 112 Acil Servis
ekiplerinden yardım istedi ancak bölgede 2 metreye ulaşan kar nedeniyle sağlık ekipleri köye ulaşamadı.
Malatya'da konuşlu bulunan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter, İnan'ın bulunduğu köye ulaştı.
Köye gelen sağlık ekipleri, vatandaşların yardımıyla hastayı evinden sedye ile taşıyarak helikopter ambulansına bindirdi. İnan, helikopter ambulansla Malatya Turgut Özal
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İnan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:22 Kaynak: AA
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