Son Dakika Haberleri: Amca ile Yeğeni Demir Çubuğun Elektrik Tellerine Değmesi ile Yaralandı

Amca ile Yeğeni Demir Çubuğun Elektrik Tellerine Değmesi ile Yaralandı

42 dakika önce

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, Kerem T. (34) ile yeğeni Muhammed T. (15), inşaat halindeki evde 2'nci kata uzattıkları demir çubuğun elektrik tellerine değmesi ile akıma kapılarak yaralandı.

Amca ile Yeğeni Demir Çubuğun Elektrik Tellerine Değmesi ile Yaralandı, System.String[]
KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, Kerem T. (34) ile yeğeni Muhammed T. (15), inşaat halindeki evde 2'nci kata uzattıkları demir çubuğun elektrik tellerine değmesi ile akıma kapılarak yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde ilçe merkezi Danişmentgazi Mahallesi Güllük Şemsettin Caddesinde gerçekleşti. İddiaya göre, Kerem T. ile yeğeni Muhammed T. iki katlı inşaat halindeki evde çalışan ustalara yardım etmek istedi. Amca ile yeğeni, birinci kattan üst kata uzattıkları demir çubuğun elektrik tellerine değmesi ile akıma kapılarak yaralandı. İhbar üzerine mahalleye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Kerem T. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Muhammed T. ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:30 Kaynak: DHA

Sabah, Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fuhuş Çetesi, Polis İçin "Amcalar" Şifresini Kullanıyormuş Oyuncu Mustafa Avkıran'ın Babası, Antalya'da Toprağa Verildi

Nişan Yolunda Minibüs Şarampole Devrildi: 3 Ölü, 14 Yaralı Liseli Kızı Kaçırıp Dehşeti Yaşatan Sapığın Savunması Pes Dedirtti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 16:12:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amca ile Yeğeni Demir Çubuğun Elektrik Tellerine Değmesi ile Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]