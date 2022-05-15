Amca ve yeğenin yol kesme kavgası can aldı! Öz yeğeni, 80 yaşındaki amcasını öldürdü - Son Dakika
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Amca ve yeğenin yol kesme kavgası can aldı! Öz yeğeni, 80 yaşındaki amcasını öldürdü

15.05.2022 21:17

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşanan feci olayda amca ile yeğeni arasında çıkan yol kesme tartışması kavga dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan yeğen 80 yaşındaki amcasına av tüfeğiyle öldürdü. Jandarma ekipleri kaçan yeğeni arama çalışmalarına başladı.

Ordu'da yol kesme meselesi yüzünden çıkan tartışma ölümle bitti. 40 yaşındaki T.Ç'nin 80 yaşındaki amcası Halit Çelik'i öldürdüğü olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Güzelyalı Mahallesi Çakmak mevkiinde meydana geldi.

ARACINDA BULUNAN AV TÜFEĞİYLE VURDU

T.Ç ile amcası Halit Çelik, yol kesme meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkeli yeğen aracında bulunan av tüfeği ile amcasına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, Halit Çelik'i kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Halit Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Halit Çelik'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olay sonrası kaçan yeğen T.Ç'nin yakalanması için jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Halit Çelik, Güzelyalı, Jandarma, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Amca ve yeğenin yol kesme kavgası can aldı! Öz yeğeni, 80 yaşındaki amcasını öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amca ve yeğenin yol kesme kavgası can aldı! Öz yeğeni, 80 yaşındaki amcasını öldürdü - Son Dakika
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