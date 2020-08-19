Amedej Vetrih: Taraftarımıza çok iyi bir Rizespor seyrettirmek istiyoruz

ÇAYKUR Rizespor'un orta saha oyuncularından Amedej Vetrih, sezona çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Geçen sezonu unutturmak için bu sezon her şeyi yapacağız. Önümüzdeki sezon taraftarımıza çok daha iyi bir Rizespor seyrettirmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Erzurum'da devam eden birinci etap kampında açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki Amedej Vetrih, yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlandıklarını söyledi. Geçen sezon taraftarını çok üzdüklerini kaydeden Vetrih, bu sezon her şeyin çok daha güzel olacağını belirtti. Futbola 6 yaşında başladığını anlatan Vetrih, "İlk hocamın ismi Vasili Çarmen'di. Onunla birlikte çok iyi anılarım oldu, çok iyi işler çıkardık. Konu futbol olunca kazanılan şeylere bakılıyor. Kariyerimde NK Nova Gorica takımıyla 2 lig kupası kazandım. Domzale takımıyla, UEFA Kupası'nda oynadık. Marsilya'ya karşı gol atmak benim kariyerim boyunca en çok gurur duyduğum olaydır" diye konuştu.