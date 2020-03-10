Ampute Milli Futbol Takımı'nın başarısı Avrupa'ya örnek oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Ampute Milli Futbol Takımı'nın başarısı Avrupa'ya örnek oldu - Son Dakika Spor

Ampute Milli Futbol Takımı'nın başarısı Avrupa'ya örnek oldu

6 saat önce

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, elde ettikleri başarıların Avrupa'da ampute futbola örnek olduğunu belirterek, "Avrupa'da ampute futbolda ülke sayısı 12'ydi, 16 oldu.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın başarısı Avrupa'ya örnek oldu, System.String[]

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, elde ettikleri başarıların Avrupa'da ampute futbola örnek olduğunu belirterek, "Avrupa'da ampute futbolda ülke sayısı 12'ydi, 16 oldu. Avrupa'daki engelli kardeşlerimize de rol model olduk." dedi.

Çakmak, bir etkinliğe katılmak için geldiği memleketi Tokat'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1997 yılında terörle mücadele ederken gazi olduğunu belirtti.

Gazi olduktan sonra hayattan kopmadığını vurgulayan Çakmak, "Biz bu ülke için şehit de olacağız gazi de. Benim hırsım oradan geliyor. En büyük arzumuz Türkiye'nin dünyada bir numara olması." diye konuştu.

Ayağını kaybettikten sonra 11 yıldır milli takıma hizmet ettiğini anlatan Çakmak, Ampute Milli Futbol Takımı olarak en büyük hedeflerinin sosyal sorumluluk projelerini yerine getirmek olduğunu söyledi.

"Avrupa'da ampute futbol Türkiye'den sorulur"

Avrupa şampiyonu olduklarını ancak sadece Türkiye olarak engelleri aşmadıklarını Avrupa'ya da örnek olduklarını ifade eden Çakmak, şöyle devam etti:

"Ulaşamadığımız engelli arkadaşlarımıza, gazi arkadaşlarımıza ulaştık, normal hayat devam ederken olumsuz düşünen arkadaşlarımızın bakış açılarını olumluya çevirdik. Avrupa'da ampute futbolda ülke sayısı 12'ydi, 16 oldu. Avrupa'daki engelli kardeşlerimize de rol model olduk. Avrupa'da ampute futbol Türkiye'den sorulur."

Ekim ayında Dünya Ampute Futbol Federasyonu seçiminin yapılacağını hatırlatan Çakmak, "Ülke olarak seçime ev sahipliği yapacağız. Türkiye olarak Dünya Ampute Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adayız. Bakanlığımız ile bunun çalışmasını Cumhurbaşkanı'mızın vermiş olduğu talimatlarla beraber yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Osman Çakmak, kendisinin teknik direktör olarak kalacağını sözlerine ekledi.

Türkiye, Futbol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

THY'den ücretsiz bilet değişikliği imkanı
Mültecilerin akın ettiği Midilli Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'den ABD'ye giden kadında koronavirüs tespit edildi" iddiasını yalanladı Futbol hayatını İtalya'da sürdüren Koray Günter: İnsanlar korkunç şekilde davranıyor

Son Dakika Haberleri
17:22 Futbol hayatını İtalya'da sürdüren Koray Günter: İnsanlar korkunç şekilde davranıyor
17:11 Trabzonspor erteleme maçı için Malatya'da
16:44 Trabzonspor kafilesi Malatya'da
15:59 Son dakika: Milli takımın Avusturya ve Slovenya maçları seyircisiz oynanacak
15:51 Fenerbahçe, teknik direktörlük için Mircea Lucescu ile görüşüyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 17:24:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ampute Milli Futbol Takımı'nın başarısı Avrupa'ya örnek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]