"Anadolu'da Yunus Emre Medeniyeti anlatıldı" - Son Dakika

Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) yürütücülüğünde ve Eskişehir Valiliği, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yunus Emre Araştırma Merkezi'nin ortaklığında "Yunus Emre Medeniyeti" adlı bir panel düzenlendi.

Polat: "Yunus Emre, Anadolu halkının sönmeyen umududur"

Panelin moderatörlüğünü yapan TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat açılış konuşmasında şunları söyledi: "Yunus Emre, Anadolu Türk İslam düşüncesinin öncü isimlerinden ve manevî mimarlarındandır. Aynı zamanda Türk Tasavvuf Edebiyatı'nın Anadolu'daki kurucularındandır. Yunus Emre ilim, irfan, sevgi, güven, ahlak, adalet, yardımlaşma, birlik ve beraberlik üzerine çağrılar yaparak Anadolu halkının sönmeyen umudu olmuştur. Öyle ki vefatının üzerinden yaklaşık 700 yıl geçmesine rağmen kültür ve medeniyetimizi inşa etmeye devam etmektedir."

Çelik: "Yunus Emre medeniyeti, tevhid ve İslam medeniyetidir"

Açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Ali Çelik "Yunus Emre'nin Şiirlerinde İman, İbadet ve Ahlâk" konulu bildirisinde katılımcılara Yunus Emre'nin şiirlerinden hareketle detaylı bir anlatım yaptı. Çelik, "Bugün Yunus Emre'yi, onun gönül dünyasını ve insanlığa verdiği mesajları anlamaya çalışacağız. 'Yunus Emre'yi anlamak' demek, bir medeniyeti ve onun temel dinamiklerini anlamak demektir. Müslüman Türk milletinin İslâm Medeniyeti'ni nasıl okuduğu, onun ilke ve esaslarını, inanç olarak, ahlâk olarak, kültür ve medeniyet unsuru olarak kendisine nasıl mal ettiğini, Yunus Emre'nin diliyle ifâde edilişini anlamak demektir." dedi.

Bayraktar: "Yunus Emre varlığı birlik içinde algılamış ve anlatmıştır"

Prof. Dr. Levent Bayraktar, "Yunus Medeniyeti'nin Değerler Nizamı" konulu sunumunda ise, "Yunus Medeniyeti, İslam Medeniyetinin Anadolu'da şefkat ve merhamet ile yoğurulup ete kemiğe bürünmüş halidir. Yunus Emre varlığı birlik içinde algılamış ve anlatmıştır. Bu bakış açısı, cümle mahlukatı ve hadiseyi organik bir bütün içinde telakki etmektedir." ifadelerini kullanarak insanlığın Yunus Emre'nin değerlerinden ve eserlerinden nasıl yararlanması gerektiği hakkında bilgiler verdi.

Boz: "Yunus Emre beyitlerinde, kendi öz eleştirisini yapar"

"Yunus Emre'de Eleştiri Dili" konulu sunumunda ise Prof. Dr. Erdoğan Boz şu önemli bilgilere yer verdi: "Yunus Emre gerek Divan'da ve gerekse Risaletü'n-Nushiyye'de eleştiri dilini kullanır. Şiirlerin mahlas beyitleri, şairin kendisine dönük eleştirilerin en çok görüldüğü dizelerdir. Yunus Emre bu beyitlerde, kendi öz eleştirisini yapar. Ona göre söz sahibi, yaptığı uyarılara önce kendisi uymak zorundadır."

Sarıtaş, Yunus Emre'nin düşünceleri bağlamında her dem yeniden doğma konusunu ele aldı

Son olarak Doç. Dr. Kâmil Sarıtaş ise "Yunus Emre ile Her Dem Yeniden Dirlikte" konulu sunum gerçekleştirdi. Sarıtaş, "Yunus Emre'nin düşünceleri bağlamında her dem yeniden dirlikte (doğma) düşüncesi nefsi arındırma (iman, ibadet, bilgelik, ahlak ve gönül yapma) ve ruhu tasfiye (aşk) başlıkları altında incelenebilir. Bu hususlar olumlu özelliklerle donanmayı, sosyal ve kültürel ortamın olumsuz tesirinden kurtulmayı ve insanın kendisini daha geniş perspektiften tanımasını, hayata ve insanlara sevgi ve birlik penceresinden bakmasını gerekli kılar." ifadelerini kullandı.