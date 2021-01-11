Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Alba Berlin'i konuk edecek - Son Dakika

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Alba Berlin'i konuk edecek

11.01.2021 10:21
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Alba Berlin'i konuk edecek, System.String[]

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında yarın Almanya'nın Alba Berlin takımını konuk edecek.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında yarın Almanya'nın Alba Berlin takımını konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 18 maçta 9'ar galibiyet ve yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya 11. sırada girdi.

Alman ekibi ise 7 galibiyet, 11 yenilgi ile 14. sırada yer alıyor.

- Avrupa'da 705. maçına çıkacak

Anadolu Efes, Alba Berlin karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 705. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 704 karşılaşmada 397 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 457. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 456 karşılaşmada 240 galibiyet alırken, 216 kez ise salondan mağlup ayrıldı.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, ALBA Berlin, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Alba Berlin'i konuk edecek - Son Dakika Spor


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