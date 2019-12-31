Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan Prof. Dr. Orhan Oğuz'a yeni yıl kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan Prof. Dr. Orhan Oğuz'a yeni yıl kutlaması - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan Prof. Dr. Orhan Oğuz'a yeni yıl kutlaması

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversitenin kurucularından Prof. Dr. Orhan Oğuz'u telefonla arayıp yeni yılını kutladı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan Prof. Dr. Orhan Oğuz'a yeni yıl kutlaması, System.String[]

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversitenin kurucularından Prof. Dr. Orhan Oğuz'u telefonla arayıp yeni yılını kutladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Çomaklı, Prof. Dr. Oğuz'a yeni yılın ailesiyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir yıl olması dileklerini iletti.

Dünyanın ve Türkiye'nin önemli üniversiteleri arasında yer alan Anadolu Üniversitesinin kuruluşundaki emeklerinden dolayı Prof. Dr. Oğuz'a teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Çomaklı, yeni yılda da bu değerli mirası, başta 2023 hedefleri doğrultusunda olmak üzere en güzel şekilde yaşatmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Prof. Dr. Orhan Oğuz ise Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya nazik davranış dolayı teşekkür etti.

Anadolu Üniversitesi, Şafak Ertan Çomaklı, Orhan Oğuz, Çomaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz
Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi

Son Dakika Haberleri
00:41 Ankara sağlık bakanı koca, ankara'da yılın ilk bebeğini ziyaret etti - Son Dakika
00:41 Edirne 'hudut kartalları' yeni yıla görev başında girdi - Son Dakika
00:41 Tebliğci olarak bilinen grup galata kulesi çevresinde bildiri dağıttı - Son Dakika
00:41 Yeni yılı 1350 rakımlı üs bölgesinde elleri tetikte karşıladılar - Son Dakika
00:36 Uludağ'da yeni yıl coşkusu - Son Dakika
00:10 Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Son Dakika
23:38 Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 00:45:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan Prof. Dr. Orhan Oğuz'a yeni yıl kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]