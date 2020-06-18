Ankara Adliyesi'nde bir katipte koronavirüs tespit edildi - Son Dakika

Ankara Adliyesi'nde bir katipte koronavirüs tespit edildi
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Adliyesi Söğütözü ek binasında icra katibi olarak görev yapan bir kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Adliyesi Söğütözü ek binasında icra katibi olarak görev yapan bir kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ankara Adliyesi Söğütözü ek binasındaki 16'ncı İcra Müdürlüğünde icra katibi olarak görev yapan bir personelin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı ve yapılan muayene sonucu genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İcra Müdürlüğünde yapılan kapsamlı filyasyon çalışmasında diğer personele uygulanan testlerin negatif çıktığı ifade edilerek, "Bu çalışmalarda başka bir koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. Ayrıca 16'ncı İcra Müdürlüğü'nde görevli tüm personele tedbiren idari izin verilmiş olup evlerinde izolasyon tedbirlerinin uygulanmasına başlanmıştır. Başsavcılığımızca, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Adalet Bakanlığınca hazırlanan Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu'ndaki tedbirler titizlikle uygulanmaktadır" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 03:58 Kaynak: DHA
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