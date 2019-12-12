Ankara Bal Günleri başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ankara Bal Günleri başladı - Son Dakika Ekonomi

Ankara Bal Günleri başladı

6 saat önce

Bal ve ürünlerini üreticiden tüketiciye aracısız ulaştırmayı amaçlayan Ankara Bal Günleri kapılarını açtı.

Ankara Bal Günleri başladı, System.String[]

Bal ve ürünlerini üreticiden tüketiciye aracısız ulaştırmayı amaçlayan Ankara Bal Günleri kapılarını açtı.

Başkentte ilk defa düzenlenen etkinlik, Altınpark Fuar Merkezi'nde açıldı.

MSR Uluslararası Fuarcılığın sahibi Ali Hakan Doğramacı, etkinliği Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile düzenlediklerini söyledi. Organizasyonda 22 şehirden 60 standın yer aldığını ifade eden Doğramacı, organik ve yöresel ürünlerle stant sayısının 80'i bulduğunu aktardı.

Doğramacı, 4 gün sürecek etkinliğin saat 10.00'da başlayıp saat 20.00'ye kadar devam edeceğini belirterek, "Burada organik ürünlerinin yanı sıra arı ürünleri, doğal karışımlar, arı ürünlerinden yapılan kozmetik ürünler var. Balcıların hepsinin belgesi var. Belgesi olmayan, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğine üyelik kartı, yetki belgesi, üretici belgesi olmayan hiç kimseyi organizasyona almadık." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı
Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı Bulgaristan Başbakanı Borisov: Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanmasını desteklemiyoruz Türkiye-Libya anlaşması İngilizleri rahatsız etti: Hoş karşılanmayacak

Son Dakika Haberleri
21:34 Süper Loto çekildi (1) - Son Dakika Ekonomi
21:33 Faiz indirimleri yatırım kararına yetmiyor - Son Dakika Ekonomi
21:28 Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı - Son Dakika Ekonomi
20:59 Türkiye-Libya anlaşması İngilizleri rahatsız etti: Hoş karşılanmayacak - Son Dakika Ekonomi
20:28 Bakanlık'tan 'kart bilgileri çalındı' iddialarına açıklama: Kart bilgilerinin tamamının sızdırılması söz konusu değil - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 21:40:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Bal Günleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]