Ankara Bal Günleri başladı

Bal ve ürünlerini üreticiden tüketiciye aracısız ulaştırmayı amaçlayan Ankara Bal Günleri kapılarını açtı.

Başkentte ilk defa düzenlenen etkinlik, Altınpark Fuar Merkezi'nde açıldı.

MSR Uluslararası Fuarcılığın sahibi Ali Hakan Doğramacı, etkinliği Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile düzenlediklerini söyledi. Organizasyonda 22 şehirden 60 standın yer aldığını ifade eden Doğramacı, organik ve yöresel ürünlerle stant sayısının 80'i bulduğunu aktardı.

Doğramacı, 4 gün sürecek etkinliğin saat 10.00'da başlayıp saat 20.00'ye kadar devam edeceğini belirterek, "Burada organik ürünlerinin yanı sıra arı ürünleri, doğal karışımlar, arı ürünlerinden yapılan kozmetik ürünler var. Balcıların hepsinin belgesi var. Belgesi olmayan, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğine üyelik kartı, yetki belgesi, üretici belgesi olmayan hiç kimseyi organizasyona almadık." değerlendirmesinde bulundu.