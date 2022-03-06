Ankara Barosu avukatlarının bulunduğu otelde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu - Son Dakika
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Ankara Barosu avukatlarının bulunduğu otelde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu

06.03.2022 00:43

- Ankara Barosu avukatlarının bulunduğu otelde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu Ankara Barosu avukatlarının bulunduğu otelde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

- Ankara Barosu avukatlarının bulunduğu otelde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu

ANKARA - Ankara Barosu avukatlarının bulunduğu otelde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Kızılırmak Mahallesi 1443. caddede bulunan bir otelde gerçekleşti. Ankara Barosu Başkanlığı aday adayı Veysel Kırıcı'nın tanıtım toplantısını gerçekleştirdiği otelde henüz belirlenemeyen bir nedende dolayı yangın çıktı. İçeride bulanan avukatlar panikle kendilerini dışarı attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süreli paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara Barosu avukatlarının bulunduğu otelde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu
Ankara Barosu avukatlarının bulunduğu otelde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu
Ankara Barosu avukatlarının bulunduğu otelde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu

YORUMLAR
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Ankara Barosu, İtfaiye, Yangın, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara Barosu avukatlarının bulunduğu otelde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu - Son Dakika


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