Üye Girişi
Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu hakkında Erbaş'a 'hakaret'ten iddianame hazırlandı - Son Dakika

Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu hakkında Erbaş'a 'hakaret'ten iddianame hazırlandı

16.06.2021 12:02
Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu hakkında Erbaş'a 'hakaret'ten iddianame hazırlandı, System.String[]

ANKARA Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, 'Kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

ANKARA Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, 'Kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Avukatların yargılanma usulüne göre iddianame Ankara Batı Adliyesi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ile birlikte 11 yönetim kurulu üyesi, 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın da aralarında bulunduğu 11 yönetim kurulu üyesi hakkında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, geçen yıl 24 Nisan'da, Ankara'daki Hacı Bayram Cami'de verdiği hutbenin içeriğiyle ilgili yaptıkları basın açıklamasının ardından soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma yapılması için Adalet Bakanlığı'ndan izin istedi. Bakanlığın izin vermesi üzerine Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı.

ORTAK AÇIKLAMAYA ORTAK SAVUNMA METNİBaşsavcılık, Baro yönetim kurulu üyelerinden suçlamayla ilgili ifadelerinin alınması için davetiye gönderdi. Baro yönetimi ortak basın açıklamasındaki ifadeler kapsamında başlatılan soruşturma için yine ortak savunma metni hazırlayıp, imzaladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen metinde 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçlamasını kabul etmediklerini ifade eden Baro yönetimi, ifade özgürlüğü hakkını kullandıklarını belirtti. Basın açıklamasındaki ifadelerin yanlış yorumlandığı, suçlamanın ise yersiz olduğu ileri sürüldü. İDDİANAME HAZIRLANDIAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı. Ankara Barosu'nun 11 yönetim kurulu üyesi hakkında, 'Kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Avukatların yargılama usulüne göre hazırlanan iddianame, Ankara Batı 3'üncü Ağır Ceza Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.'KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET' SUÇUNDAN YARGILAMA YAPILACAK Mahkeme iddianameyi kabul ederse Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ile birlikte 11 yönetim kurulu üyesi hakkında, 'Kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla yargılama başlayacak. Baro yöneticileri hakkında, TCK 125/1, 3 ve 5'inci fıkralarda düzenlenen suçlamalardan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı olarak, kurul halinde çalışan kurumu temsil etmesi nedeniyle, suçun 'zincirleme' olarak işlendiğinin kabul edilmesi de istendi.DİYANET İŞLERİ BAŞKANI MÜŞTEKİ İddianamede Prof. Dr. Ali Erbaş müşteki olarak yer aldı. Erbaş'ın Hacı Bayram Camii'nde verdiği Cuma hutbesinde "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lütiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı.

Ankara Barosu hutbeyle ilgili, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmasıyla ilgili basın açıklaması" başlıklı açıklama yayımladı. Yapılan basın açıklamasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatıldı, Diyanet İşleri Başkanlığı da ayrıca suç duyurusunda bulundu. Her iki soruşturma daha sonra birleşti.


Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu hakkında Erbaş'a 'hakaret'ten iddianame hazırlandı
Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu hakkında Erbaş'a 'hakaret'ten iddianame hazırlandı

Ankara Barosu, Hakaret, Ankara, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu hakkında Erbaş'a 'hakaret'ten iddianame hazırlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avukatın başına silah dayamıştı! Magandanın savunması şaşkınlık yarattı: Silah çektiğimi hatırlamıyorum 12:45 Avukatın başına silah dayamıştı! Magandanın savunması şaşkınlık yarattı: Silah çektiğimi hatırlamıyorum Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı 12:24 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu 12:14 Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu
Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı 11:59 Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı? 11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı? Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı 11:24 Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı
Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı 11:23 Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor 11:05 Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor

Son Dakika Haberleri
12:54 Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi
12:45 Avukatın başına silah dayamıştı! Magandanın savunması şaşkınlık yarattı: Silah çektiğimi hatırlamıyorum
12:23 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı
12:17 2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi
12:13 Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu
12:04 Lucid yöntemiyle rüyalarımızı kontrol etmek mümkün! Fakat bir tehlikesi var
11:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı?
11:33 EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor
11:23 Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı
11:22 Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var
Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi         
12:54
Türkiye'nin en büyük kokain operasyonu gerçekleşti! Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi Türkiye'nin en büyük kokain operasyonu gerçekleşti! Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi         
12:27
2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi 2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:17
26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti 26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti         
12:13
Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı         
11:57
EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor         
11:34
KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı         
11:24
Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var         
11:22
CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır         
10:17
Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor         
10:13
Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi         
09:50
Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım         
09:18
Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu         
09:10
Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi         
08:17
Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı         
23:48
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu         
20:28
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor         
16:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 13:01:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu hakkında Erbaş'a 'hakaret'ten iddianame hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement