Ankara Büyükşehir Belediyesinden taksicilere anket - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesince, güvenli ve kaliteli ulaşım hizmetlerinin sağlanması ve taksicilerin sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla web sayfası üzerinden "Ticari Taksi Anketi" yapılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 bin 701 taksicinin katılacağı, 9 sorudan oluşan ankette, şoförler kadar yolcuların can ve mal güvenliğinin korunması, çalışmaların belli bir düzen içinde yapılması ve şehir içi trafik güvenliğine ilişkin konular yer alıyor.

Taksicilere anketle, "Ticari Taksi Yönergesi", taksi ruhsat sahiplerinin ve şoförlerin hak ve yükümlülükleri, taksi duraklarının tasarımı ve teknolojik uygulamaların araçlara entegrasyonu hakkındaki düşünceleri soruluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Fatih Eryılmaz, yaptığı değerlendirmede, hem taksicileri hem de müşteriyi memnun edecek bir yönerge hazırladıklarını belirtti.

Taksiciler hakkında oluşturulmak istenen olumsuz imajı düzeltmek istediklerini bildiren Eryılmaz, "Bugüne kadar taksiler kayıt altına alınmadığı için bu konuda bir kargaşa hüküm sürüyor. İçişleri Bakanlığının yayınladığı birçok genelge var. Şehrin güvenliği açısından, taksilerin düzeni açısından bütün bu elektronik sistemler yönergemizde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Eryılmaz, ticari taksilerin konforlu olmaması nedeniyle vatandaşlar tarafından çok tercih edilmediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz burada taksici esnafımızın hem bugün hem de yarın korunmasını istiyoruz ve bunu sağlayacağız. Belediye olarak teknolojik bir iyileştirme yapmak zorundayız. Bizim amacımız taksici esnafına belli standartlar getirerek, halkın güvenli ve konforlu olarak taşınmasında belediye olarak yardımcı olmak. Bu yönerge hazırlanırken tüm devlet kurumlarının fikirlerini aldık. Taksicilerimize mesajla bilgilendirme yaparak fikirlerini soruyoruz. Gerekirse vatandaşlarımızın da görüşlerini alarak yönergemizi en mükemmel hale getireceğiz."