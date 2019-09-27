Son Dakika Haberleri: Ankara Coffee Festival başladı
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Ankara Coffee Festival başladı

2 saat önce

Bilkent Center'ın ana sponsorluğunda Bilkent Center'da düzenlenen ve zengin bir program içeriğine sahip olan festival 29 Eylül Pazar akşamına kadar devam edecek.

Ankara Coffee Festival başladı, System.String[]

Dream Sales Machine tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Ankara Coffee Festival bugün başladı.

Ankara Coffee Festival, 4. yılında nitelikli kahvenin kaynaktan başlayan yolculuğunu kahvenin geçmişi ve günümüzün yeni nesil lezzetleri ile birlikte paylaşıyor. Üç gün boyunca süren ve zengin bir program sunan festival, kahvenin yarattığı duygular ve yaşam alanları üzerine kurgulandı. Ankara Coffee Festival'in programında en beğenilen coffee shop'lar, kendi evinin baristası olmak isteyenler için çeşitli workshop ve seminerler, farklı aktivite alanlarında yeni deneyimler ve sevilen müzisyenlerin konserleri yer alıyor.

Festivalin ilk günü 27 Eylül'de Doruk Petekkaya, Alican Demirtaş ve Superbad, No Spoon, Radioforce, De Lejos, Al'york ve Mirkelam konserleri, Deniz Beşer ile Zine Cup Art Atölyesi, Basilur Tea ile Doğal Bitki Çayları, Babun Design ile Kasnak Atölyesi, Amsterdam Coffee ile Avrupa'da ve Türkiye'de Coffee Shop Kültürü, Sports International ile Kahve Yanı Fit Lezzetler Atölyesi, Zeynep Sıla Dağdelen ile İllüstrasyon Atölyesi, Kronotrop ile Pek Cool Olmayan Demleme Yöntemi: Türk Kahvesi, Urban Sketchers Ankara ile Urban Sketching Atölyesi, Voicevale ile Cupping etkinlikleri gerçekleştirildi.

Hafta sonu programı

Festivalin 28 Eylül Cumartesi programında Alican Demirtaş ve Superbad, In Beats, No Spoon, Demirabi, Ekho, Emir Yargın ve Feridun Düzağaç konserleri, Deniz Beşer ile Zine Cup Art Atölyesi, Caffeine Coffee Roasters ile Signature Drinks, Zeynep Sıla Dağdelen ile İllüstrasyon Atölyesi, Tetra N Caffeine Shop ile Bir Coffee Shop'um Olsa, Babun Design ile Kasnak Atölyesi, Coffee Manifesto ile Tarafını Seç! Senin Yöntemin Hangisi?, Urban Sketchers Ankara ile Urban Sketching Atölyesi, Coffee Code Roasters ile Kariyer Planı Olarak Kahve Dükkanı Sahibi Olmak ve Baristalık etkinlikleri düzenlenecek.

Pazar günü ise Doruk Petekkaya, In Beats, In Hoodies, Demirabi, Al'york, Ikaru ve Vega konserleri, Babun Design ile Kasnak Atölyesi, Null Coffee Roasters ile Kahve ve Yiyecek Eşleşmeleri, Zeynep Sıla Dağdelen ile İllüstrasyon Atölyesi, Baristocrat ile Kavurma Teknikleri ve Blending, Deniz Beşer ile Zine Cup Art Atölyesi, Espresso Lab ile Kendi Evinin Baristası Ol, Urban Sketchers Ankara ile Urban Sketching Atölyesi, Koray Erdoğdu-Coffee Manifesto ile Cezve ve İbrik Şampiyonundan Teknikler etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Ayrıca Barista Clash Zone'nda festival ziyaretçileri ile Cumartesi günü Cup Tasters, Pazar günü Latte Art Throwdown yarışmaları düzenlenecek. Festival takipçilerinin tüm harcamalarını cep telefonundan kontrol etmelerine imkan sağlayan Dream On uygulamasından yararlanan katılımcılar, dilerlerse festival harcamalarından kalan bakiyelerini Dekamer ya da TEGV'e bağışlayabilecek.

Ankara, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:30 Kaynak: Bültenler
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