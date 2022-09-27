Bu kapsamda, sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün "sivil imamları" ile iletişim sağladıkları tespit edilen, 3'ü muvazzaf, 2'si emekli ve 1'i daha önce ilişiği kesilmiş 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Ankara Başsavcılığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 6 gözaltı kararı - Son Dakika

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