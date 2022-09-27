FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 6 gözaltı kararı - Son Dakika
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FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 6 gözaltı kararı

27.09.2022 09:50
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 6 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 3'ü muvazzaf 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 3'ü muvazzaf 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün "sivil imamları" ile iletişim sağladıkları tespit edilen, 3'ü muvazzaf, 2'si emekli ve 1'i daha önce ilişiği kesilmiş 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.

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Kaynak: AA

Ankara Başsavcılığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 6 gözaltı kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 6 gözaltı kararı - Son Dakika
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