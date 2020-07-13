Ankara'da 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika

Ankara'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Ankara'da 15 Temmuz şehitleri anıldıANKARA'da, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) tarafından düzenlenen törenle 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Ankara'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

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ANKARA'da, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) tarafından düzenlenen törenle 15 Temmuz şehitleri anıldı.

TKİ tarafından düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma törenine, TKİ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan, 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, 15 Temmuz anısına hazırlanan slayt gösterisi ile devam etti. Programda konuşan Genel Müdür Erdoğan, "15 Temmuz gecesi; demokrasimizi ve Cumhuriyetimizi yok etmek isteyen vatan hainleri kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak ve ölümü göze alarak, hamdolsun, hainleri başarısızlığa uğrattı. O gece şehit verdiğimiz 251 vatan evladının her birine Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Hain darbe girişimleri sırasında asil milletimizin, tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda, Milli Mücadele döneminde gösterdiği duruşu ve direnişi ile demokrasimizi, bağımsızlığımızı, egemenliğimizi Allah'a çok şükür muhafaza ettik" dedi.

Törende şehitler için dua edildi, şehit yakınları ve gazilere çiçek verildi.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika

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