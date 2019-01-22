Son Dakika Haberleri: Ankara'da 18 'Sivil Mahrem İmam' Hakkında Gözaltı Kararı

Ankara'da 18 'Sivil Mahrem İmam' Hakkında Gözaltı Kararı

14 dakika önce

ANKARA'da yütürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı sivil imamı Kemal Batmaz'a bağlı olduğu ifade edilen 18 sivil mahrem imam hakkında arama ve gözaltı kararı verildi.

Ankara'da 18 'Sivil Mahrem İmam' Hakkında Gözaltı Kararı, System.String[]
ANKARA'da yütürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı sivil imamı Kemal Batmaz'a bağlı olduğu ifade edilen 18 sivil mahrem imam hakkında arama ve gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önceki operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlanan askerlerin ifade ve teşhisleri sonrası operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı sivil imamı Kemal Batmaz'a bağlı olduğu ifade edilen 18 sivil mahrem imam hakkında arama ve gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü kaydedildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:28 Kaynak: DHA

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