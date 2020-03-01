Ankara'da apartmanın çatısında yangın - Son Dakika
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Ankara'da apartmanın çatısında yangın

6 saat önce

Ankara'da apartmanın çatısında yangınANKARA'nın Çankaya ilçesindeki bir apartmanda meydana gelen yangın, maddi hasara neden oldu.

Ankara'da apartmanın çatısında yangın

ANKARA'nın Çankaya ilçesindeki bir apartmanda meydana gelen yangın, maddi hasara neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Huzur Mahallesi 1109'uncu Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler, tüm çatıyı etkisi altına aldı. Dumanları fark eden bina sakinleri, hızla apartmanı tahliye ederek, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında, maddi hasar meydana geldi. Yangın esnasında apartmanda bulunan İlknur Tuğrul, dumanları fark edince korkuyla apartmanı terk ettiklerini belirtti.

Ankara'da apartmanın çatısında yangın

Huzur Mahallesi, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:26 Kaynak: DHA
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