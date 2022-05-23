Ankara'da FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 53 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 53 zanlıdan 11'i yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kontörlü sabit hatlar kullanarak örgütün mahrem imamlarıyla iletişim sağladıkları ve Dışişleri Bakanlığınca gerçekleştirilen sınavların sorularını temin ettikleri belirlenen 5'i aktif görevde 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.