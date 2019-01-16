Son Dakika Haberleri: Ankara'da Hırsızlık Çetesine Operasyon

Ankara'da Hırsızlık Çetesine Operasyon

1 saat önce

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ve Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık çetesine yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara'da Hırsızlık Çetesine Operasyon, System.String[]
ANKARA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ve Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen çete çökertildi.

Ankara'nın Altındağ ve Keçiören ilçelerinde son 3 ay içerisinde meydana gelen hırsızlık olaylarını mercek altına alan Ankara polisi, iki ilçede toplam 20 ayrı evden hırsızlık olayının meydana geldiğini belirledi. Bunun üzerine çalışma başlatan Ankara Asayiş Şube Hırsızlık Büro ve Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 3 kişilik bir çete tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelileri takibe alan ekipler, kısa süre içerisinde çetenin saklandığı yeri tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

EVLERE BALKON VE PENCEREDEN GİRMİŞLER

Çetenin, elektronik ürünler başta olmak üzere para edecek olan her şeyi çaldıkları belirlenirken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 7 televizyon, 4 laptop, 1 elektrik süpürgesi, 2 fırın ve 2 şarjlı matkap ele geçirildi. Öte yandan zanlıların hırsızlık yapacakları evlere genelde balkon ve pencereden girdikleri, çalıntı malları da ikinci el eşya dükkanlarına sattıkları belirlendi.

ÇALANIN DA SATANIN DA SABIKASI KABARIK

Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen H. A., M. C. Z. ve E.Ş.?nin çoğunluğu hırsızlık olmak üzere birçok suç kaydının olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalarda çalıntı malları satın alan dükkan sahiplerinin de hırsızlık ve çeşitli suçlardan suç kaydı olduğu öğrenildi. Hırsızlık çetesinden H. A., ile M. C. Z., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A. E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü Açıklaması - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:43 Kaynak: DHA

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