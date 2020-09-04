Ankara'da pazar günü, KPSS için nüfus müdürlükleri açık olacak - Son Dakika

ANKARA Valiliği, 2020-Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) yapılacağı 6 Eylül'de Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlükleri'nin açık tutulacağını bildirdi.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 6 Eylül Pazar günü 2020-KPSS'ye girecek adaylara başarılar dilenerek, "2020-KPSS'nin yapılacağı pazar günü Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlükleri, nüfus cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyen adaylar için açık bulundurulacaktır" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 16:26 - Kaynak: DHA
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