Ankara'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
38 dakika önce
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Mert M., sokak ortasında kavga ettiği Murat B.'yi pompalı tüfekle bacağından vurdu.
ANKARA'nın Çankaya
ilçesinde Mert M., sokak ortasında kavga
ettiği Murat B.'yi pompalı tüfekle bacağından vurdu.
?Olay, saat 00.30 sıralarında Naci Çakır Mahallesi'nde İlker Pazar Yeri'nin yakınında 760. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan Mert M. ile Murat B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mert M., yanındaki pompalı tüfekle Murat B.'yi bacağından vurup, kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambunsla Murat B., 29 Mayıs Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Polis
, Mert M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:43 Kaynak: DHA
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