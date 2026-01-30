Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor

Ankara\'da Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor
30.01.2026 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Şubat 2026'da 'Sosyal Abonman' ile 375 bin Ankaralı toplu ulaşımda ücretsiz faydalanacak.

ANKARA Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Daha önce duyurduğumuz ücretsiz ulaşım uygulamamızın ilk adımını hayata geçiriyoruz. 1 Şubat 2026 itibarıyla 'Sosyal Abonman' uygulamamızı başlatıyoruz. Belediyemizden sosyal destek alan, kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18-65 yaş arası yaklaşık 375 bin hemşehrimiz, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabilecek" dedi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre; Türkiye'de ilk kez uygulanacak 'Sosyal Abonman' projesi kapsamında ABB'den sosyal destek alan ve kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18-65 yaş arası yaklaşık 375 bin vatandaş, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak. Uygulama ilk etapta kişiselleştirilmiş EGO kartı bulunan yaklaşık 140 bin hak sahibini kapsayacak. Diğer hak sahipleri ise kartlarını kişiselleştirmelerinin ardından aylık periyotlar halinde sisteme dahil edilecek. ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından belirlenen hak sahiplerine tanımlanacak 'Sosyal Abonman'; EGO Genel Müdürlüğü'ne ait otobüsler, metro, ANKARAY hatları ile TCDD Başkentray seferlerinde geçerli olacak. Uygulama, özel halk otobüslerinde geçerli olmayacak.

'1 ŞUBAT İTİBARIYLA 140 BİN KİŞİ FAYDALANACAK'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Sosyal Abonman' uygulamasıyla ilgili paylaştığı video mesajda, "Daha önce duyurduğumuz ücretsiz ulaşım uygulamamızın ilk adımını hayata geçiriyoruz. 1 Şubat 2026 itibarıyla 'Sosyal Abonman' uygulamamızı başlatıyoruz. Bu uygulamayla; Ankara Büyükşehir Belediyemizden sosyal destek alan, kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18-65 yaş arası yaklaşık 375 bin hemşehrimiz, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabilecek. İlk aşamada, 1 Şubat itibarıyla kartını kişiselleştiren 140 bin vatandaşımız bu haktan faydalanmaya başlayacak. Diğer hak sahipleri ise aylık periyotlarla peyderpey sisteme dahil edilecek. Bu uygulama, adım adım genişleyerek devam edecek ve tüm Ankaralı hemşerilerimizi kapsayacak şekilde, Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçmiş olacak. Sosyal Abonman; EGO otobüsleri, metro, ANKARAY ve Başkentray hatlarında geçerli olacak. Bu uygulamayı hayata geçirirken, ulaşım esnafımızın da mağdur edilmemesini temel bir ilke olarak benimsedik. Tüm planlamalarımızı; kamu yararını, sürdürülebilirliği ve esnafımızın emeğini gözeterek yaptık. Toplu ulaşım altyapımızı güçlendirmek amacıyla otobüs alım sürecimiz de eş zamanlı olarak sürüyor. Bu kapsamda ekiplerimiz; en yeni teknolojiye sahip, çevreci ve verimli araçları kentimize kazandırmak için çalışmalarını kararlılıkla yürütüyor. Son olarak ekip arkadaşlarımızın Çin'de 5 farklı şehirde, 5 ayrı firmayla gerçekleştirdiği teknik inceleme ve görüşmeler de bu sürecin bir parçasıdır. Trafik ve ulaşım alanında adım adım hayata geçirdiğimiz başka çalışmalarımız da var" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, İstanbul, Ekonomi, Ankara, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu
Şampiyonlar Ligi’nde Uğurcan Çakır fırtınası Birçok dev kaleciyi geride bıraktı Şampiyonlar Ligi'nde Uğurcan Çakır fırtınası! Birçok dev kaleciyi geride bıraktı
Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti
Altın ve gümüşte sert düşüş Altın ve gümüşte sert düşüş
Lübnan’da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı Lübnan'da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı
Vatikan’ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı Vatikan'ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı

18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:08
Fenerbahçe, Dominik Livakovic’i Dinamo Zagreb’e kiraladı
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı
17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 18:24:40. #7.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.