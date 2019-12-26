Ankara'da yılbaşı öncesi 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da yılbaşı öncesi 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Ankara'da yılbaşı öncesi 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere üretilen 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da yılbaşı öncesi 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirildi, System.String[]

ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere üretilen 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi üretilen sahte içkilerin piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler Yenimahalle ve Kahramankazan ilçelerinde belirlenen içki satışı yapılan 4 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 bin 404 şişe sahte içki, 975 cinsel içerikli ürün ve 2 bin 175 kaçak puro ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemede, ithalat belgesi olan bir firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı bandrollerini, merdiven altı üretim yapan firmaya verdiği, bu firmanın iflas etmesi sonucu şüphelilerin ellerine geçen bu  bandrolleri sahte içkilerin üzerine yapıştırdığı belirlendi. Soruşturma sürdürülüyor.


Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:44 Kaynak: DHA
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