Ankara-Eskişehir Yolunda Vinç Kazası

Ankara-Eskişehir E-90 Karayolu'nun İğciler Mahallesi mevkiinde, Polatlı istikametine seyir halinde olan bir vinç, tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve karşı şeride geçti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini koruması sayesinde refüjde bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Muhtemel bir facianın önüne geçen soğukkanlı müdahale sayesinde kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Kaza nedeniyle yolun her iki yönünde de kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken, olay yerine sevk edilen ekiplerce güvenlik önlemleri alındı. Vinç, yapılan çalışmaların ardından bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA